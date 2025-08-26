内閣府は、26日の「火山防災の日」にちなみ、富士山が大規模噴火した場合のシミュレーション動画を作成し、公開しました。「富士山から100キロほど離れた新宿では、主に直径0.5ミリ以下の細かな火山灰が降ります」灰に埋もれた新宿の街。内閣府が作成した富士山が大規模噴火した場合のシミュレーション動画です。降り積もる火山灰は、最大で神奈川県相模原市で30センチ、東京・新宿でも10センチと想定されています。「道路交通に支