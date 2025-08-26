地下鉄博物館に展示されている1001号車と301号車（筆者撮影）【はじめに写真を見る】▶行ったことある？東京メトロ東西線葛西駅高架下の「地下鉄博物館」▶気になるその内部は………？全国でも珍しい地下鉄事業に特化した博物館が、東京都江戸川区、東京メトロ・東西線の葛西駅高架下にある。その名も、「地下鉄博物館」。実物の地下鉄車両が展示されている人気施設東京メトロのグループ関連財団である「公益財団法人メ