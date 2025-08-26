町田の黒田監督が、27日にホームで戦う天皇杯準々決勝の鹿島戦へ「胸を借りるつもりで精いっぱいぶつかっていきたい」と意気込んだ。リーグ戦でも上位を争う相手で、今季はリーグ戦も含めて3度目の対戦となる。6日から26日間で7試合をこなす過密日程も次戦で6試合目。疲労蓄積も心配されるが「ホームでできることはメリット。優位性を持って戦わないといけない」と語った。