SixTONESの高地優吾（※「高」は正式には「はしごだか」）が25日、都内で行われた舞台『ある日、ある時、ない男。』の初日前会見に、森永悠希、大野いと、オラキオ、佐藤仁美、片桐仁、演出の西田征史氏と共に出席。“ついていない”と思う出来事を明かした。【写真】個性的な共演者に囲まれ笑顔を見せる高地優吾本作は舞台『正しいロックバンドの作り方 夏』（2020年）やミュージカル『SUNNY』（2023年）、ドラマ『石子と羽男