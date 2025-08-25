º£²ó¤Ï¡¢É®¼Ô¤ÎÍ§¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¡ÚÍ§¿ÍÆ±»Î¤Î½¸¤Þ¤ê¤ËËè²óÃ¶Æá¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ëÍ§Ã£¡Û¤Î¤ªÏÃ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖËè²óÏ¢¤ì¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¸åÆüÍ§Ã£¤«¤é¾×·âÅª¤Ê¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤¬¡Ä¡Ä¡ª¡© ÃÏ¸µ¤ÎÍ§¿Í¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ë¡¢Ëè²ó¼«Ê¬¤ÎÃ¶Æá¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Í§Ã£ »ä¤ÏÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿Ä®¤Ë½»¤à30Âå¤Î²ñ¼Ò°÷¤Ç¤¹¡£ÃÏ¸µ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀÎ¤«¤éÃç¤ÎÎÉ¤¤Í§¿Í¤¿¤Á¤¬Â¿¿ô¶á½ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦A»Ò¤â¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¿Í¤Ç¤¹¡£