ＳｉｘＴＯＮＥＳの高地優吾が２５日、東京グローブ座でこの日開幕した主演舞台「ある日、ある時、ない男。」（９月１６日まで同所。大阪、福岡公演も予定）の公開通し稽古と初日会見に出席した。金なし、職なし、運なしと、とことんついていない男を熱演。激しくステージ、時には客席まで降り、会場を全力で走り回る。「けがなく４０公演を走り抜けられたら」と激しい舞台の完走へ意気込んだ。タイトルにちなみ今までで一番