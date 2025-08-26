国土交通省の調査で、全国の国道の地下に4700か所あまりの空洞が確認されたことがわかりました。国土交通省はきのう、全国の国道の地下で4739か所の空洞が確認されたとする調査結果を公表しました。このうち119か所は、道路が陥没する可能性の高い空洞だったということです。国交省は、埼玉県八潮市での陥没事故を踏まえ対策を急いでいて、陥没の可能性の高い118か所の空洞では、すでに修繕工事が完了しています。残る1か所につい