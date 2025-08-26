Ｍ！ＬＫの山中柔太朗（２３）と超特急の高松アロハ（２４）がダブル主演する映画「純愛上等！」（２０２６年公開）のティザービジュアルを独占入手した。ＥＢｉＤＡＮの人気グループに所属する顔面偏差値アゲアゲな２人のほお寄せどアップがインパクト抜群なビジュアルとなっている。原作は、昨年１２月の配信開始とともに映画化が発表された七緒氏による人気漫画。敵対する高校でトップを張り合うヤンキー、佐藤美鶴（山中）