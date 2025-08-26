ソフトバンクの上茶谷大河投手（28）が、26日の楽天戦（弘前）から1軍に今季初合流する。上茶谷は昨オフに現役ドラフトでDeNAから加入。春季キャンプはA組（1軍）スタートだったが、右肘の違和感で離脱し、2月14日に右肘関節クリーニング術を受けた。その後、5月18日のウエスタン・くふうハヤテ戦で移籍後初実戦のマウンドに上がった。ウエスタン・リーグでは、今季18試合に登板し、4勝1敗、防御率2・17の成績をマークしてい