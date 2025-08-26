韓国発の６人組グループ「ＢＯＹＮＥＸＴＤＯＯＲ」の最新シングル「ＢＯＹＬＩＦＥ（ＣｏｕｎｔＴｏＬｏｖｅ）」が初週３４万６０００万を売り上げ、２６日発表の「オリコン週間シングルランキング」（９月１日付＝集計期間８月１８〜２４日）で初登場１位を記録。自身初のシングル１位を獲得した。海外アーティストによる、初週３０万枚超えのシングル１位は昨年１２月９日付のＳＥＶＥＮＴＥＥＮ「消費期限」以来９か月