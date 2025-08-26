ＳｉｘＴＯＮＥＳの郄地優吾（年齢非公表）が２５日、東京・グローブ座で主演舞台「ある日、ある時、ない男。」（９月１６日まで、作・演出＝西田征史氏）の初日公演を行った。郄地は、何をやってもうまくいかない主人公・良介を演じる。自身が最近“ついていない”と感じたことについて「『Ｍステ』（＝７月１８日放送のテレ朝系『ミュージックステーション』）欠席ですかね。前日に体調を崩してしまった。仕事を