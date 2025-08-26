ホロライブ所属のＶＴｕｂｅｒ・大神ミオの最新アルバム「ＭｙＳｐａｒｋｌｅ」が２６日発表の「オリコン週間アルバムランキング」（９月１日付＝集計期間８月１８〜２４日）で初登場１位を記録した。チャンネル登録者数１３２万人を誇る人気ＶＴｕｂｅｒとして知られる大神だが、自身初のオリコンランキング１位。「うちうち、うちだよ！ホロライブ所属のＶＴｕｂｅｒ大神ミオです！なんとこの度、うちの２ｎｄアルバム