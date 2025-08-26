パレスチナ自治区ガザの病院でイスラエル軍による攻撃があり、ジャーナリストを含む20人以上が死亡しました。破壊された建物で救助活動にあたる人たち。その直後に爆発があり、一帯が煙に包まれます。ガザ保健当局によると、南部のナセル病院で25日、イスラエル軍による2度の攻撃がありました。1度目の攻撃直後に救助隊が到着した際、再び攻撃があったということです。一連の攻撃により、医療従事者ら20人以上が死亡。また、ロイタ