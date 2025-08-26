SixTONESの郄地優吾さんが主演する舞台「ある日、ある時、ない男。」公開ゲネプロ&初日前会見が行われ、郄地さんのほか、森永悠希さん、大野いとさん、オラキオさん、佐藤仁美さん、片桐仁さん、西田征史さん(作・演出)が登壇しました。 【写真を見る】 【 SixTONES・郄地優吾 】 「俺、あれで皆に嫌われたと思いました」台本覚えが完璧で共演者にプレッシャー座長公演開幕「ある日、ある時、ない