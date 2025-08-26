先月18日に公開された人気アニメ「鬼滅の刃」の最新作となる映画「鬼滅の刃無限城編第一章猗窩座再来」の興行収入が280億8769万4600円を記録した。国内の歴代興収ランキングで1997年公開の米映画「タイタニック」を抜き、歴代3位にランクインした。「無限城編」は日本で公開された映画史上最速の公開から8日間で興収100億円を突破。国内興収歴代1位の前作「無限列車編」（20年）を上回るペースを維持している。