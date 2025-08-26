◇主演舞台「ある日、ある時、ない男。」が25日初日SixTONESの高地優吾（年齢非公表）が25日、東京グローブ座で主演舞台「ある日、ある時、ない男。」の初日を迎えた。高地演じるツイてない男と周囲の人々によるドタバタ劇。自身が人生で一番ツイていなかったのは、今作の稽古が始まる直前の7月に体調不良でテレビ朝日「ミュージックステーション」の特番を欠席したことだという。「コロナ以外で仕事を休むのは本当になかっ