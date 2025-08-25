²ÈÂ²·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë°û¿©Å¹¤Î¾ì¹ç¡¢Å¹¼ç¤Î»Ò¤É¤â¤¬Å¹¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢½ÉÂê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¸÷·Ê¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Å¹¤Î¶ù¤Ç¤ª¤È¤Ê¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¤¨¤é¤¤¤Ê¡×¤ÈÈù¾Ð¤Þ¤·¤¯»×¤¦¤³¤È¤â¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ªÅ¹¤Î»Ò¤É¤â¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿É®¼Ô¤ÎÃÎ¿Í¡¢M¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£ ½ÐÄ¥Àè¤ÎµÊÃãÅ¹¤Ç M¤µ¤ó¤ÏÅö»þ³°²ó¤ê¤ÎÂ¿¤¤±Ä¶È¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÆü¤Ï¸©³°¤ÎÆÀ°ÕÀè¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Î½ÐÄ¥