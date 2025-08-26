SixTONES〓地優吾（年齢非公表）が25日、主演舞台「ある日、ある時、ない男。」（東京グローブ座）初日前会見に出席し、役柄による苦悩を明かした。〓地演じる金なし、職なし、運なしのツイてない男・良介が、人生の一発逆転をかけて動き出すコメディー作品。役柄にちなみ1番ツイてないと感じた出来事を問われると、「Mステ欠席ですかね」と苦笑。7月18日の放送回を体調不良で急きょ欠席しており、そのショックは大きかったという