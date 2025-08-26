俳優の大野いとが25日、東京グローブ座で舞台『ある日、ある時、ない男。』の公開ゲネプロ＆初日前会見に参加した。【集合カット】みんなでガッツポーズ！和気あいあいな笑顔をみせる高地優吾＆片桐仁ら大野は「ゲネプロが終わりまして少しホッとしている気持ちもありますが、まだまだ緊張が残っています。本当に皆さん、裏で走り回ったりしている。すごく体力が必要な舞台でもある」と明かす。「この作品は温かい物語になって