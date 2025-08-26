BOYNEXTDOOR¤ÎºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBOYLIFE¡ÊCount To Love¡Ë¡×¤¬¡¢½é½µ34.6ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢8·î26ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ç1°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¡£¼«¿È½é¤Î¥·¥ó¥°¥ë1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ú¢¨1¡Û¡£¡ÚÆ°²è¡Û½é¶¦±é¡ªBOYNEXTDOOR¡õÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤¬¥³¥ß¥«¥ë¤ÊMV³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë½é½µÇä¾å30ËüËç¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Î¥·¥ó¥°¥ë1°Ì¤Ï¡¢2024Ç¯12·î9ÆüÉÕ¤Ç¤ÎSEVENTEEN¡Ö¾ÃÈñ´ü¸Â¡×°ÊÍè¡¢9¥ö·î¤Ö¤ê¤Ç¡¢º£Ç¯ÅÙ½é¤á¤Æ¡Ú¢¨2¡Û¡£2024Ç¯7·î22ÆüÉÕ¤Ç