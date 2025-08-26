【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は２５日、北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記について、「今年中に会いたい」と述べ、会談に意欲を示した。米ホワイトハウスで行われた韓国の李（イ）在（ジェ）明（ミョン）大統領との会談の冒頭、記者団に語った。