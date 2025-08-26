NY株式25日（NY時間14:13）（日本時間03:13） ダウ平均45363.44（-268.30-0.59%） ナスダック21535.85（+39.31+0.18%） CME日経平均先物42600（大証終比：-170-0.40%） 欧州株式25日終値 英FT100休場 独DAX 24273.12（-89.97-0.37%） 仏CAC40 7843.04（-126.65-1.59%） 米国債利回り 2年債 3.728（+0.031） 10年債 4.269（+0.016） 30年債 4.885（+0.009） 期待インフ