俳優の高橋克実（64歳）が、8月24日に放送されたバラエティ番組「有吉のお金発見 突撃！カネオくん」（NHK）に出演。15年ぶりの出演となった大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」で、「すごく進化した」と感じたことを語った。番組は今回、「べらぼう＆豪華コラボ！花の都・江戸SP！」と題し、同作で養子の蔦重（横浜流星）を育て上げた駿河屋のあるじ・駿河屋市右衛門役を演じる高橋がゲスト出演。高橋は2010年に放送された