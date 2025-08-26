きょうの為替市場はドルが買い戻される中、ポンドドルも戻り売りに押されている。ただ、１．３５ドルを挟んでの上下動に終始しており、下押す動きまでは出ていない。２１日線と１００日線の上で推移しており、底堅さはなお維持している状況。 英中銀の年内利下げに関して市場では見解が分かれている。先週発表の７月の英消費者物価指数（ＣＰＩ）は予想以上に上昇し、賃金も高い水準が続いている。半面、景気には黄色信号が