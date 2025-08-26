NY株式25日（NY時間13:15）（日本時間02:15） ダウ平均45413.67（-218.07-0.48%） ナスダック21540.54（+44.00+0.20%） CME日経平均先物42590（大証終比：-180-0.42%） 欧州株式25日終値 英FT100休場 独DAX 24273.12（-89.97-0.37%） 仏CAC40 7843.04（-126.65-1.59%） 米国債利回り 2年債 3.726（+0.029） 10年債 4.269（+0.016） 30年債 4.886（+0.010） 期待インフ