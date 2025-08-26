『僕達はまだその星の校則を知らない』（カンテレ・フジテレビ系）第7話では、生徒と教師のタブーに触れた。 参考：磯村勇斗、民放連ドラ初主演は「自分の成長にも期待」10年前から変わらない“スタイル”も 夏合宿以来、珠々（堀田真由）を意識するようになった健治（磯村勇斗）。ある日、健治が保健室にいると、2年の島田（北里琉）が質問してきた。質問は2つあり、「結婚は何歳からできるのか？」という質問に、