8月としては最長となる「8日連続の猛暑日」を記録した東京。こんな試算が発表されました。アイスや炭酸飲料、ビールなどついつい“冷たいモノ”に手が伸びてしまいますが、この夏は、世帯あたりの支出が月平均で3500円以上増えるということなんです。【写真を見る】都心で“8日連続猛暑日” 長引く暑さで家計の支出「月約3500円増」 “秋の味覚”もピンチ ぶどうが猛暑で色づかず…海にも異変 三重に“南国の