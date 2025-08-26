台湾で中国国旗を掲げ「台湾は中国のものだ」と発言したとして台湾当局は、日本人2人を強制退去などの処分にしたと発表しました。台湾移民局などによりますと、台北市の繁華街で24日、日本人男性2人が中国国旗を掲げて「台湾は中国のものです」と発言しました。2人はビザなしで台湾に入り、その様子を中国のSNS「ウェイボ」などに投稿していました。台湾移民署は「台湾の利益、公共の安全・公共秩序を害するおそれ」のある行為だと