25日午後11時55分ごろ、福岡県糸島市前原駅南1丁目で「住宅が燃えている」と複数の119番があった。糸島市消防本部によると平屋が燃え、26日午前0時半ごろに鎮圧状態になった。住人は無事で、けが人はいないという。（本田彩子）