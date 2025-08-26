三重県津市で軽トラックが道路沿いの階段に衝突したはずみでのり面から転落し、80代の男性が死亡しました。 【写真を見る】軽トラックが道路沿いの階段に衝突したはずみでのり面から転落82歳男性が死亡三重・津市 事故があったのは、津市香良洲町の市道で、25日午前9時過ぎ、軽トラックが道路沿いのコンクリート製の階段に衝突し、そのはずみでのり面から転落しました。 この事故で軽トラックを運転していた近くに住