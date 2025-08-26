アメリカ・トランプ政権に「手違い」でエルサルバドルに強制送還され、その後アメリカに戻った移民男性が再び、当局に拘束されました。AP通信などによりますと、エルサルバドル国籍の男性は25日、東部メリーランド州の移民関税執行局に出向いた際に拘束されました。男性は3月、アメリカ政府によって誤ってギャング組織の一員としてエルサルバドルに強制送還され、その後、6月にアメリカに戻されましたが、過去に人身売買にかかわっ