NY株式25日（NY時間12:06）（日本時間01:06） ダウ平均45403.95（-227.79-0.50%） ナスダック21567.41（+70.87+0.33%） CME日経平均先物42640（大証終比：-130-0.31%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は反落。先週のパウエル議長のジャクソンホールでの講演を受けて、金曜日の米株式市場は急伸していた。一部では早期利下げに消極的な姿勢を堅持するとの見方も出ていただけに、市場には安心感