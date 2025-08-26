音楽好きにとって7月末には一大イベントがやって来ます。とはいっても筆者はこれまでそのイベントは未経験。ああ今年も行けなかったな……と配信を眺めるのが常でした。が、今年は某海外アーティストが初来日、しかもヘッドライナーを務めるとの報を耳にして一大決心。妻を巻き込んでの初参加を決めました。 数ある音楽フェスの中でも、特に過酷であるという噂も耳にする某イベント。準備は入念に行いました。