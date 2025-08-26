プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「野菜たっぷり！簡単キーマカレー by 金丸 利恵さん」 「冷やしトマトのパセリドレッシング」 「トロピカルフルーツヨーグルト」 の全3品。 お休みの日はカレー粉を使って、いつもと違ったカレーを作りませんか？ひんやり副菜でホットな辛さをクールダウン。【主食】野菜たっぷり！簡単キーマカレー by 金丸 利恵さん カレー粉で野菜の甘み引き立