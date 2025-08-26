元行員の女が裁判で「17億から18億円分を盗んだ」と話しました。三菱UFJ銀行・元支店長代理の山崎由香理被告（46）は、顧客が貸金庫に預けていた現金や金塊あわせて3億9000万円相当を盗んだ罪に問われています。山崎被告は25日の被告人質問で、「100人ほどの金庫から、17億から18億円分を盗んだ」と明らかにしました。また、動機については「FXや競馬の損失を穴埋めするため」と話しています。