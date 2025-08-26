女優の吉岡里帆（32歳）が、8月25日に放送されたバラエティ番組「世界まる見え！テレビ特捜部」（日本テレビ系）に出演。“空港で職員に止められた経験”を明かした。吉岡は今回、映画「九龍ジェネリックロマンス」の宣伝を兼ねて同番組にゲスト出演。キューバの空港税関の話題に関するVTRを見たあと、岩田絵里奈アナから「吉岡さん、空港で職員に止められたことがあるんですか？」と質問を受ける。これに吉岡は「そうなんですよ。