8月26日は「火山防災の日」です。富士山が大規模に噴火した場合の被害について、国は初めてイメージ動画を公表しました。現在300年以上噴火していない富士山ですが、次の噴火はいつ起きてもおかしくないとされています。国は今回、富士山が大規模噴火を起こした場合のイメージ動画を作成し、火口付近で時に数メートルに及ぶ噴石が降り注ぎ、マグマや火砕流が流れる様子を表現しました。近くの地域では、火山灰により木造家屋が倒壊