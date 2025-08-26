ドル円はその後、１４７．６０円付近まで買い戻されており、本日高値圏での推移を続けている。パウエル議長が金曜日の講演で利下げへの道筋を示したことを受け、ドル安が強まったが、本日はその動きも一服している。 エコノミストはメモで、９月利下げの可能性は高まったものの、決して確実ではないと指摘している。据え置きの可能性も残されているとし、８月の米雇用統計とインフレ指標次第だと述べている。予想外に力強い