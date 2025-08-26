政府は過疎地などで日常生活に不可欠なサービスを提供する拠点として、コンビニや郵便局に行政窓口を設置するモデル事業を検討していることが分かった。人口減少が進む中でも安心して暮らせる環境づくりを目指す。2026年度予算概算要求に地方創生関連経費として盛り込む。関係者が25日明らかにした。名称は「地域くらしサービス拠点」。コンビニやスーパー、ドラッグストアといった既存の店舗や郵便局で行政サービスを提供した