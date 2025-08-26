日々のスタイリングや紫外線による髪ダメージ、広がりやパサつきに悩む女性は少なくありません。そんな髪の悩みに寄り添うのが、LiHAが手掛ける新ヘアケアシリーズ「HAIR DOLCE ヘアドルチェ シルキータッチ シャンプー＆トリートメント」です。2025年8月より全国発売されるこのアイテムは、濃密な泡と補修力で、まるでシルクをまとったかのような指通りを実現。触れるたびに心が弾むようなサラツヤ