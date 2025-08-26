NY株式25日（NY時間11:10）（日本時間00:10） ダウ平均45425.04（-206.70-0.45%） ナスダック21537.13（+40.59+0.19%） CME日経平均先物42640（大証終比：-130-0.31%） 欧州株式25日GMT15:10 英FT100休場 独DAX 24254.14（-108.95-0.45%） 仏CAC40 7875.81（-93.88-1.18%） 米国債利回り 2年債 3.728（+0.031） 10年債 4.281（+0.027） 30年債 4.894（+0.018） 期待イ