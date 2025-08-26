きょうのユーロドルはやや戻り売りに押されており、１．１６ドル台に再び戻している。金曜日のパウエル議長の講演を受けて１．１７ドル台半ばまで買い戻されていたものの、上値は依然として重いようだ。ただ、２１日線が堅持しており、底堅さも維持している。 ストラテジストは、今後ＦＲＢが一連の利下げを選択した場合、ユーロドルは年末までに１．２０ドルまで上昇する可能性があるとの指摘が出ている。パウ