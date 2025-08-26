ボートレース住之江の「第５９回しぶき杯競走」は２５日、４日間の予選が終了。準優勝戦に進めベスト１８が決定した。宮田龍馬（２７＝兵庫）は４Ｒ、５号艇で出走。１Ｍの不利で５番手まで後退しながら道中猛追。３周目ホームで久富政弘と南野利騰を抜き去って３着をもぎ取り、５位で予選を突破した。「１Ｍで終わったと思ったけど、追い上げられたように出足は上位。乗り心地も悪くないし、エンジンがいい」と３３号機の手応