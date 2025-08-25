¥Û¥Æ¥ë¥Ï¡¼¥ô¥§¥¹¥Èµì·Ú°æÂô¤Ç¤Ï¡¢¥³¡¼¥¹¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖAvant¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯9·î1Æü(·î)¤«¤é10·î31Æü(¶â)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö¾¾Âû²ñÀÊ¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£¥Û¥Æ¥ë¥Ï¡¼¥ô¥§¥¹¥Èµì·Ú°æÂô¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖAvant¡×¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢½©¤ÎÌ£³Ð¤Î²¦ÍÍ¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾¾Âû¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¾¾Âû²ñÀÊ¡×¡£ÏÂ¿©¤ÎÌ¾Å¹¤Ê¤É¤Ç¤â·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤ÀÁíÎÁÍýÄ¹¡¦»ÔÂ¼¤ÈÏÂ¿©ÎÁÍýÄ¹¡¦¿å¸ý¤¬ÏÓ¤ò¤Õ¤ë¤¦¡¢½©¸ÂÄê¤Î²ñÀÊ¤¬2025Ç¯9·î1Æü¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£½©¤Ï¹á