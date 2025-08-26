東京湾でサンゴの産卵が始まり、その貴重な映像を日本テレビのカメラが捉えました。「サンゴが次々に産卵を開始しています。ピンク色の卵が！ゆっくりと」25日午後9時ごろ、日本テレビが東京湾で確認したのは、サンゴが産卵を始めた姿です。東京湾でサンゴの産卵が観察できたのは、実におよそ30年ぶりです。専門家によりますと、温暖化や黒潮の大蛇行の影響などで水温が上がったことにより、南の方に生息するサンゴや魚の種類が