巨人は２５日、ジャイアンツタウンスタジアム（東京都稲城市）の開業を記念し、ＯＢチームと女子チームによる交流試合を行った。往年の名選手と、球団の新たな歴史を作る女子選手がともにグラウンドに立ち、ＯＢチームの４番三塁で出場した原辰徳前監督は「（巨人への）温かいご声援をこれからも続けてもらいたい」とファンに呼びかけた。女子チームの田中美羽主将は「憧れの先輩方がプレーしていて緊張とワクワクの気持ち」と