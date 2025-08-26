【Amazonファッションセール】 開催期間：8月28日23時59分まで デル 27インチゲーミングモニター「AW2725QF-A」（Amazon限定モデル） Amazonにて開催されている「Amazonファッションセール」の対象商品にデルの27インチゲーミングモニター「AW2725QF-A」（Amazon限定モデル）が追加された。 「AW2725QF-A」は、4K（180Hz）とフルHD（360Hz）を動的に切