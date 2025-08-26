インタビューに応じる京阪ホールディングスの平川良浩社長京阪ホールディングス（HD）の平川良浩社長（63）は25日までに共同通信のインタビューに応じ、大阪府と大阪市が人工島・夢洲（大阪市此花区）への新たなアクセス鉄道に京阪中之島線の延伸案が優位と発表したことで「建設や運行の計画を検討する次のステップに入る」と述べた。延伸実現に意欲を示し、具体的な計画策定に着手する考えを明らかにした。京阪中之島線は天満