イスラエル軍は25日、パレスチナ自治区ガザ地区のナセル病院を攻撃し、ロイター通信やNBCなどのジャーナリスト5人を含む、少なくとも20人が死亡しました。イスラエル軍は、「いかなる状況でもジャーナリストを標的とすることはない」と主張しています。2023年の戦闘開始以来、ガザ地区で死亡したジャーナリストは240人以上にのぼるということです。