£²£°Æü¡¢Å·ÄÅÈþ½Ñ´Û¤ÇÌ¡²è¸¶¹ÆÅ¸¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ëÍè¾ì¼Ô¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¼þ½á·ò¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒÅ·ÄÅ8·î25Æü¡ÛÃæ¹ñ¤ÎÅ·ÄÅÈþ½Ñ´Û¤Ç20Æü¡¢¡Ö±Ê±ó¤Î»°ÌÓ¡Ý¡Ø»°ÌÓ½¾·³µ­¡ÙÌ¡²è¸¶¹ÆÅ¸¡×¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£Ï¢ºÜ³«»Ï90¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö»°ÌÓ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¸¶¹Æ70ÅÀ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ÎÃøÌ¾¤ÊÌ¡²è²È¡¢Ä¥³ÚÊ¿¡Ê¤Á¤ç¤¦¡¦¤é¤¯¤Ø¤¤¡Ë»á¤Ï1910Ç¯11·î10Æü¡¢Þ¶¹¾¾Ê²Å¶½»Ô³¤±ö¸©¤ÇÃÂÀ¸¡£35Ç¯7·î28Æü¡¢¾å³¤¤Î¿·Ê¹¡ÖÚïÊó¡×¤ÎÆÃÊÌ